حجاج منفذ حالة عمار: المملكة تولي ضيوف الرحمن كل عناية

رفعوا شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

تواصل كافة القطاعات الحكومية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار في منطقة تبوك أعمالها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والتي شرعت أبوابها منذ الخميس الماضي، عبر تسخير كامل طاقتها وإمكانياتها البشرية والآلية والأجهزة التقنية الحديثة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.



يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين وسط منظومة خدمية متكاملة، بمتابعة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار.



ويؤكد أمير المنطقة على ضرورة تقديم كل التسهيلات لضيوف الرحمن منذ الوهلة الأولى لوصولهم لحدود المملكة، من خلال العمل على راحتهم وتهيئة أفضل السبل لتيسير وتسهيل وإنهاء إجراءات دخولهم ومواصلة العمل على مدار الساعة، وتوفير أفضل سبل الرعاية، وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت لله الحرام.



وعبر عدد من الحجاج القادمين لأداء النسك هذا العام في تصريحات عن أسمى مشاعر الامتنان والعرفان لهذه البلاد الطاهرة، مبتهلين إلى الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى العهد خير الجزاء على ما وجدوه من حسن استقبال وكرم وفادة وحسن تعامل وسهولة في الإجراءات منذ لحظة دخولهم للمملكة العربية السعودية، داعين الله أن يحفظ قادة هذه البلاد وحدودها وكل من يسكن على أرضها.



وقال الحاج حسن رضا نعيم من المملكة الأردنية الهاشمية بالخدمات المقدمة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار: هذا ليس بغريب من أبناء المملكة العربية السعودية.



وأثنت ياسمين عبدالله دراز من دولة فلسطين على الخدمات، وقالت إن هذه الخدمات ساهمت في إنهاء إجراءات الدخول للمملكة بشكل سهل وميسر.



وأضافت: اللسان ليعجز عن ما يكنه من حب واحترام لقيادة المملكة وشعبها وما تسخره من خدمات لضيوف الرحمن.



وأعرب كل من حسين علي صالح ومحمود سعد رشيد ونعمة صبحي علي وفاطمة حسن محمد من المملكة الأردنية الهاشمية عن سعادتهم الغامرة بما شاهدوه من تكامل في الخدمات كافة.

