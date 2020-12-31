النصر أمام الفيصلي للعودة لسكة الانتصارات .. وصدارة الهلال في قبضة الشباب

في افتتاح الجولة الـ 11 من الدوري .. الاتحاد في محطة الباطن

تنطلق عصر، اليوم الخميس، منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة، وتحدد مصير مربع الكبار.

الباطن - الاتحاد

يحل الاتحاد ( الخامس - 15 نقطة) ضيفًا ثقيلاً على نظيره الباطن ( الـ11 - 11نقطة) عند الساعة 3:10 عصرًا، على أرض ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.

الاتحاد يسعى للعودة بنقاط اللقاء الثلاث وبلوغ مربع الكبار، والعودة للمنافسة على الصدارة مجددًا.

في المقابل يأمل الباطن الابتعاد عن مناطق المؤخرة، والزحف قدمًا نحو مناطق الدفء.

الفيصلي - النصر

يستضيف الفيصلي (التاسع - 13 نقطة) النصر (الـ 15 - 8 نقاط )، وذلك عند الساعة 5:55 مساءً، وذلك على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

الفيصلي يسعى لكسب ضيفه والاقتراب أكثر من مربع الكبار.

في المقابل يدرك النصر أهمية النقاط الثلاث أمام مستضيفه، من أجل مصالحة جماهيره والعودة لسكة الانتصارات بعد رحيل مدربه "فيتوريا"، وبالتالي فإن اللقاء يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للنصر أكثر من الفيصلي.

الهلال - الشباب

قمة مباريات الجولة 11 تجمع الهلال ( المتصدر - 23 نقطة) والشباب (الثالث - 18 نقطة) وذلك عند الساعة 7:50مساءً ، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

الهلال يخوض اللقاء وعينه على النقاط الثلاث بعد أن اقترب الأهلي أكثر من الصدارة ، بل وقلص الأخير الفارق إلى نقطة واحدة فقط ، لذا فإن أي تعثر للأزرق سيفتح الباب على مصراعيه للأهلي من أجل خطف الصدارة حينما يواجه التعاون، السبت المقبل.

في المقابل يأمل الشباب البقاء داخل مربع الكبار وإلحاق الخسارة الثانية للمتصدر هذا الموسم.

مباريات الجمعة

ضمك - الفتح

العين - أبها

الاتفاق - الوحدة

مباريات السبت

الرائد - القادسية

الأهلي - التعاون