"التنمية الاجتماعية" تشدِّد على منع تصوير المستفيدين من الإعانات الخيرية

حفظًا لخصوصيتهم وحقوقهم.. والمنع يشمل المسوِّقين لأعمال تلك الجهات

وجَّهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجمعيات والمؤسسات الخيرية بعدم تصوير المستفيدين من خدماتها أثناء تسليمهم الدعم والإعانات بأشكالها كافة؛ وذلك حفاظًا على خصوصيتهم وحقوقهم.

جاء ذلك في تعميم اطلعت "سبق" عليه، وتضمن التشديد على أهمية حفظ حقوق المستفيدين دائمًا، وفي كل وقت، ومن ذلك عدم تصويرهم ونشر ذلك في وسائل الإعلام، أو في التصاميم الإعلانية للبرامج، أو التقارير الخاصة بأعمال الجمعيات أو المؤسسات. ويشمل ذلك المسوِّقين من الأفراد أو المؤسسات التي يتم الاتفاق معهم لإعلان أنشطة ومنتجات الجمعية أو المؤسسة.

وأضافت بأنه يمكن الاكتفاء بتصوير المنتجات والمواد التموينية المقدَّمة لهم فقط.