"الحميدان" يرعى اللقاء الحواري لجائزة جدة للإبداع

تكريم الطلاب المشاركين بالجائزة في مرحلتها النهائية

رعى مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، اليوم الأربعاء، لقاء "جائزة جدة للإبداع والتجارب الملهمة"، الذي نظمته جامعة جدة بقاعة الأميرة الجوهرة بالمقر الرئيس للطالبات في الفيصلية، بحضور الدكتور أسامة طيب رئيس اللجنة العليا للجائزة، والدكتور عبدالرحمن اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز، وأعضاء اللجنة التنفيذية للجائزة كل من: الدكتور إبراهيم علوي عضو لجنة الجائزة، ومحمد حمزة أمين عام الجائزة ورئيس اللجان بمحافظة جدة.

كما حضره وكيل جامعة جدة للتطوير والتنمية المستدامة "أ. د. عبيد آل مظف"، ووكيل جامعة جدة "أ. د. صالح المزعل"، ووكيلة شطر الطالبات "د. شذا خصيفان"، وعدد من عمداء الكليات وقيادات الجامعة، والطلاب والطالبات والمهتمين بمجالاتها المختلفة.

وبدأ الاحتفال بكلمة لجامعة جدة ألقاها وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة "أ.د. عبيد آل مظف"، أشار فيها إلى أن جائزة جدة للإبداع رغم عمرها القصير، إلا أنها حققت مكاسب كبيرة وبدعم من الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، الذي رأى أن تكون هذه الجائزة هي النموذج لكي تعمم على كافة مناطق المملكة.

كما أشاد بدور اللجنة التي تنتهج النهج العلمي وفق معايير واشتراطات محددة وتحكيمها، بمشاركة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات جامعة جدة التي تفتخر بذلك، وأن يكون لها شرف الثقة والمساهمة في تكوين نموذج مشرق للإبداع.

عقب ذلك قُدم عرض تعريفي مرئي عن الجائزة قدمه د. ماجد المرعشي، فعرض مرئي آخر عن آلية التقديم للجائزة قدمه د. جلال العويبدي.

بعد ذلك بدأت الجلسة الحوارية الأولى التي شارك فيها "أ.د. اسامة طيب" رئيس اللجنة العليا للجائزة، و"أ.د. عبدالرحمن اليوبي" مدير جامعة الملك عبدالعزيز، والدكتور عدنان الحميدان مدير جامعة جدة، و"د. إبراهيم علوي" عضو لجنة الجائزة، ومحمد حمزة أمين عام الجائزة ورئيس اللجان بمحافظة جدة، وأدارها د. عبدالرحمن العليان، وتم من خلالها النقاش والحوار مع الطلاب والطالبات حول الجائزة والعديد من الجوانب الأخرى المتعلقة بها.

وفي معرض إجابته عن بعض التساؤلات أوضح أ. د. أسامة طيب رئيس اللجنة العليا للجائزة؛ أن جائزة جدة وُجدت لتشجع وتقدر كل عمل يؤثر على حياة الفرد والمجتمع، مؤكداً أن فكرة الجائزة تقوم على الإبداع في التنفيذ.

فيما أكد مدير جامعة جدة أن الجامعة ترعى الموهبة لإظهار الإبداع لكي تختصر الزمن، وسنرى الكثير من الإبداع والتميز في المرحلة المقبلة، كما أعلن أنه سيتم في جائزة هذا العام تكريم المشاركات الفردية للطلاب والطالبات التي وصلت أعمالهم للمراحل النهائية، حتى لو لم يحالفهم الفوز بالجائزة.

بعد ذلك بدأت الجلسة الثانية التي شملت عرضًا لبعض التجارب والمشاريع الإبداعية الملهمة من عدد من الطلاب والطالبات، وأدارها الطالب محمد إبراهيم نمنكاني، ومنها عرض لمشروع (tach care) لتعزيز الصحة للطالب عبداللطيف المرعشي، ومبادرة التمكين العالمي لفئة الصم للمشارك محمد الأسمري من وزارة الإعلام، الرحلة مع تقنية النانو الخضراء للطالبة ربى السلمي، ثم الإبداع مع هاكثون الحج للطالبة ريهام مرغلاني بجامعة جدة.

يذكر أن جائزة جدة للإبداع تم إطلاقها منذ العام الماضي 1439هـ، وهي تمثل إحدى مبادرات محافظة جدة للإسهام في الحراك الثقافي والتنموي في المحافظة، وإتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية محافظتهم في شتى المجالات، علماً بأن استقبال المشاركات في الجائزة في عامها الثاني لا يزال مفتوحاً من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالجائزة التي تم إطلاقها منذ غرة شهر صفر وتستمر إلى نهاية شهر ربيع الأول 1440هـ.

وتتمحور مجالات الجائزة لعام 1440هـ في ستة مجالات رئيسة؛ وهي: القدوة في الحج والعمرة، الإبداع الحكومي، والإبداع الأمني، الإبداع المجتمعي (المبادرات الربحية)، الإبداع المجتمعي (المبادرات غير الربحية)، الإبداع المجتمعي (مبادرات الأفراد).