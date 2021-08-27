سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 164952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1229 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 38.341.339 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 631440 وفاة.
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 164952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1229 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 38.341.339 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 631440 وفاة.