سحب رعدية على نجران تصحبها رياح نشطة.. حالة تستمر لـ 7 مساءً

"الأرصاد": تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.


وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

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24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442 09:37 AM

"الأرصاد": تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات

سحب رعدية على نجران تصحبها رياح نشطة.. حالة تستمر لـ 7 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.


وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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