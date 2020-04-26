حائل.. إغلاق مجمعين طبيين لم يلتزما باشتراطات الوقاية من "كورونا"

حفاظاً على صحة وسلامة المرضى

أغلقت "صحة حائل" طوارئ مجمعين طبيين خاصة بمدينة حائل، تحفظياً؛ وذلك لعدم تطبيقهما اشتراطات ومتطلبات مكافحة العدوى لفيروس "كورونا" المستجد كوفيد-19، وبعد ملاحظتها قصوراً في الالتزام بالإجراءات الوقائية.



وجاء إغلاق صحة حائل للمجمعين حفاظاً على صحة وسلامة المرضى.