حائل.. إغلاق مجمعين طبيين لم يلتزما باشتراطات الوقاية من "كورونا"

حفاظاً على صحة وسلامة المرضى

أغلقت "صحة حائل" طوارئ مجمعين طبيين خاصة بمدينة حائل، تحفظياً؛ وذلك لعدم تطبيقهما اشتراطات ومتطلبات مكافحة العدوى لفيروس "كورونا" المستجد كوفيد-19، وبعد ملاحظتها قصوراً في الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وجاء إغلاق صحة حائل للمجمعين حفاظاً على صحة وسلامة المرضى.

فيروس كورونا الجديد

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26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 05:32 PM

حفاظاً على صحة وسلامة المرضى

حائل.. إغلاق مجمعين طبيين لم يلتزما باشتراطات الوقاية من "كورونا"

خالد السليمي

حائل

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أغلقت "صحة حائل" طوارئ مجمعين طبيين خاصة بمدينة حائل، تحفظياً؛ وذلك لعدم تطبيقهما اشتراطات ومتطلبات مكافحة العدوى لفيروس "كورونا" المستجد كوفيد-19، وبعد ملاحظتها قصوراً في الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وجاء إغلاق صحة حائل للمجمعين حفاظاً على صحة وسلامة المرضى.

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فيروس كورونا الجديد

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