بالأسماء.. "طالبات عسير" يحققن مراكز متقدمة في أولمبياد العلوم والرياضيات

"الجوني": هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات الإدارة في عدة مجالات محليًّا وعالميًّا

حقق عدد من طالبات الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات على مستوى المملكة للعام الجاري.

ومن جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، التهنئة للفائزات، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدارس، وإدارة نشاط الطالبات، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.

والطالبات اللاتي حققن مراكز متقدمة هن: جود القحطاني، وجوان الشهري، ورسن الغامدي، وليندا الطفاح، وهدى الصالحي، ودينا بن ملحة، ومريم عسيري، وآلاء عوضة، ودانة دهم، ويارا سفر.

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14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 08:33 PM

"الجوني": هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات الإدارة في عدة مجالات محليًّا وعالميًّا

بالأسماء.. "طالبات عسير" يحققن مراكز متقدمة في أولمبياد العلوم والرياضيات

بندر آل عوض

عسير

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حقق عدد من طالبات الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات على مستوى المملكة للعام الجاري.

ومن جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، التهنئة للفائزات، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدارس، وإدارة نشاط الطالبات، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.

والطالبات اللاتي حققن مراكز متقدمة هن: جود القحطاني، وجوان الشهري، ورسن الغامدي، وليندا الطفاح، وهدى الصالحي، ودينا بن ملحة، ومريم عسيري، وآلاء عوضة، ودانة دهم، ويارا سفر.

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