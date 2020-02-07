نيابة عن خادم الحرمين .. أمير الرياض يرعى سباق الفروسية غدًا

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية - حفظه الله - يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، غدًا السبت؛ حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأسي خادم الحرمين الشريفين لجياد الإنتاج والمستورد بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية في الرياض.

وبهذه المناسبة أعرب الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، عن بالغ الاعتزاز بما تحظى به رياضة الفروسية من اهتمام كبير ورعاية دائمة من خادم الحرمين الشريفين.

وقال: "نفتخر في نادي الفروسية ونعتزّ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الفخرية للنادي، وبما يلقاه النادي من الرعاية الدائمة والدعم الكبير منه - حفظه الله - الذي كان له أبلغ الأثر في تقدم رياضة الفروسية وتحقيق ما يتطلّع إليه جمهورها ومتابعوها، مؤكدًا أن دعم ورعاية القيادة الرشيدة - أيدها الله - تعد الركيزة الأساسية فيما وصلت إليه وما ستصل إليه في المستقبل القريب بإذن الله".

ورحب رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، لهذا الحفل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله ورعاه - معبرًا عن سعادته وجميع العاملين بالنادي بتشريف سموه لهذه المناسبة الكبيرة.

ويتكون حفل السباق من عشرة أشواط، خصـص الشوط الثامن لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات لعمر أربع سنوات فأكثر، ومسافته 2000 متر، على هدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين، والشوط التاسع على كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات الفئة الأولى لعمر أربع سنوات، ومسافته 2000 متر، وجائزته مليون ريال، والشوط العاشر على كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل المستورد مفتوح الدرجات الفئة الأولى لعمر أربع سنوات فأكثر، ومسافته 2000 متر، وجائزته مليون ريال.