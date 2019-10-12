شاهد.. "فولكس فاغن" تعدل Golf الأسطورية

مزودة بمقود رياضي وقمرة قيادة متطورة بشاشة كبيرة

تختبر شركة "فولكس فاغن" حاليًّا أحدث نموذج من سيارات Golf التي يعشقها الملايين حول العالم، بشكل مختلف وهيكل أكثر انسيابية، ومصابيح LED عصرية وفريدة التصميم.



وبحسب الصور التي نشرتها "فولكس فاغن" على موقعها مؤخرًا، تظهر قمرة هذه السيارة بواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشة كبيرة تعمل باللمس، تمتدّ على طول نصفها الأيسر، وستزود بمقود رياضي عليه أزرار للتحكم بأنظمة السرعة وأنظمة المولتيميديا.



ووفقًا للتسريبات بحسب "روسيا اليوم"؛ فقد بنيت Golf الجديدة على منصات MQB المعدلة، وأصبحت أعرض شكلًا ولكن أخفّ وزنًا من نماذج Golf السابقة، وحصلت على مقصورة تتسع لـ5 ركاب، وصندوق أمتعة خلفي بسعة 400 لتر.



ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات في السوق الأوروبية بمحركات بنزين بسعة 1.5 لتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل.