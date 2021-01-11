وفاة خمسيني وإصابة طفل في حادثة غرق بشاطئ الشقيق بجازان

الفرق المختصّة باشرت ونقلتهما للمستشفى واتخذت الإجراءات النظامية

تُوفي خمسيني وأُصيب طفل من جرّاء حادث غرق في شاطئ الشقيق- شمالي منطقة جازان.

وباشرت الفرق المختصّة، ونقلت الطفل المصاب والخمسيني للمستشفى، واتخذت الإجراءات النظامية.

يُشار إلى أن الشقيق تشهد توافد آلاف الزوّار للشاطئ الواقع شمال غربي محافظة الدرب، قادمين من مختلف مناطق المملكة.

جازان

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11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442 10:53 AM

الفرق المختصّة باشرت ونقلتهما للمستشفى واتخذت الإجراءات النظامية

وفاة خمسيني وإصابة طفل في حادثة غرق بشاطئ الشقيق بجازان

محمد المواسي

جازان

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تُوفي خمسيني وأُصيب طفل من جرّاء حادث غرق في شاطئ الشقيق- شمالي منطقة جازان.

وباشرت الفرق المختصّة، ونقلت الطفل المصاب والخمسيني للمستشفى، واتخذت الإجراءات النظامية.

يُشار إلى أن الشقيق تشهد توافد آلاف الزوّار للشاطئ الواقع شمال غربي محافظة الدرب، قادمين من مختلف مناطق المملكة.

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