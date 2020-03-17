مصادر أمنية لـ"سبق": لا صحة لمنع الدخول لمكة المكرمة

منافذها متاحة للجميع عدا المُحرمين أو مَن يرتدي زي العمرة

نفت مصادر أمنية لـ"سبق" مقطع الصوت والرسائل المتداولة حول منع الدخول لمكة المكرمة لغير سكانها.

وأكدت المصادر أن منافذ العاصمة المقدسة متاحة للجميع عدا المُحرمين أو مَن يرتدي زي العمرة؛ فإنه يُمنع من دخول مكة المكرمة تنفيذًا لقرار تعليق العمرة.

ونبّهت المصادر الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الأخذ بالشائعات المتداولة حول منع الدخول لمكة المكرمة.

ولفتت المصادر إلى أن هناك لجنة معنية بأخذ كل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره، ولم تُصدر أي قرار بمنع الدخول لمكة المكرمة حتى الآن.

مكة المكرمة منافذ العاصمة المقدسة تعليق العمرة زي العمرة منع الدخول إلى مكة فيروس كورونا الجديد

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17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 11:10 PM

منافذها متاحة للجميع عدا المُحرمين أو مَن يرتدي زي العمرة

مصادر أمنية لـ"سبق": لا صحة لمنع الدخول لمكة المكرمة

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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نفت مصادر أمنية لـ"سبق" مقطع الصوت والرسائل المتداولة حول منع الدخول لمكة المكرمة لغير سكانها.

وأكدت المصادر أن منافذ العاصمة المقدسة متاحة للجميع عدا المُحرمين أو مَن يرتدي زي العمرة؛ فإنه يُمنع من دخول مكة المكرمة تنفيذًا لقرار تعليق العمرة.

ونبّهت المصادر الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الأخذ بالشائعات المتداولة حول منع الدخول لمكة المكرمة.

ولفتت المصادر إلى أن هناك لجنة معنية بأخذ كل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره، ولم تُصدر أي قرار بمنع الدخول لمكة المكرمة حتى الآن.

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