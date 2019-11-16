"وازن" يختتم جولته الميدانية الثانية في المنطقة الشرقية بزيارة 4 مستشفيات

خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر الجاري.. وشملت الدمام والقطيف والهفوف

اختتم فريق برنامج "وازن" -الذي تتبناه وزارة الصحة لدعم المستشفيات وتحسين مستوى خدماتها- جولته الميدانية الثانية في المنطقة الشرقية بزيارة كل من مستشفى الملك فهد بالهفوف، ومستشفى الولادة والأطفال بالهفوف، ومستشفى الدمام المركزي بالدمام، إضافة إلى مستشفى القطيف المركزي، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2019م.

واستعرض الفريق خلال الجولة التعريف ببطاقة الأداء المتوازن وتطبيق هذه التجربة العالمية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال عرض قدمه مدير البرنامج الدكتور عصام بن سعد الغامدي، كما استمع إلى عرض مقدم من مديري المستشفيات حول الوضع الحالي لكل مستشفى، والخطط التحسينية، وما تم من إجراءات تنعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية.

وشرح فريق البرنامج طريقة استخدام بطاقة الأداء المتوازن لتحسين النتائج السريرية.

وركّز برنامج الزيارة على العديد من المحاور المهمة شملت تجربة المريض، برنامج أداء الصحة، المراجعة السريرية، الجودة وسلامة المرضى، والموارد البشرية.