"كورونا" يزيد إصاباته في العراق إلى 630

قضى على 4 مرضى

أفادت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين بتسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح عدد الإصابات الكلي 630 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن أربعة أشخاص جُدد توفوا من جراء إصابتهم بالفيروس.

وأضافت بأن حالات الوفيات بلغت ٤٦، وحالات الشفاء وصلت إلى ١٥٢.

العراق فيروس كورونا الجديد

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30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 08:53 PM

قضى على 4 مرضى

"كورونا" يزيد إصاباته في العراق إلى 630

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين بتسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح عدد الإصابات الكلي 630 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن أربعة أشخاص جُدد توفوا من جراء إصابتهم بالفيروس.

وأضافت بأن حالات الوفيات بلغت ٤٦، وحالات الشفاء وصلت إلى ١٥٢.

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العراق فيروس كورونا الجديد

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