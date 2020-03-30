"كورونا" يزيد إصاباته في العراق إلى 630

قضى على 4 مرضى

أفادت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين بتسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح عدد الإصابات الكلي 630 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن أربعة أشخاص جُدد توفوا من جراء إصابتهم بالفيروس.

وأضافت بأن حالات الوفيات بلغت ٤٦، وحالات الشفاء وصلت إلى ١٥٢.