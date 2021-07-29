قطر تعين سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى مصر

بعد شهر من تحرك مماثل للقاهرة

أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عيّن اليوم (الخميس) سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى مصر، مع تحرك البلاد نحو تحسين العلاقات مع القاهرة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن القرار الأميري رقم 23 لسنة 2021، أمر بتعيين السيد سالم بن مبارك بن شافي آل شافي سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى جمهورية مصر العربية، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.

وعينت القاهرة في يونيو (حزيران) سفيرًا لدى قطر.