الإمارات.. فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق في دبي

اندلع في مستودع لمواد البناء بمنطقة الخبيصي في ديرة

أعلنت فرق الدفاع المدني في دبي بدولة الإمارات، الخميس، السيطرة على حريق محدود في مستودع لمواد البناء بمنطقة الخبيصي في ديرة، من دون تسجيل أي إصابات.

ونشر مكتب دبي الإعلامي صوراً تُظهر تصاعد أعمدة الدخان من المستودع.

الدفاع المدني الحريق دبي

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10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443 01:05 PM

اندلع في مستودع لمواد البناء بمنطقة الخبيصي في ديرة

الإمارات.. فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق في دبي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت فرق الدفاع المدني في دبي بدولة الإمارات، الخميس، السيطرة على حريق محدود في مستودع لمواد البناء بمنطقة الخبيصي في ديرة، من دون تسجيل أي إصابات.

ونشر مكتب دبي الإعلامي صوراً تُظهر تصاعد أعمدة الدخان من المستودع.

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الدفاع المدني الحريق دبي

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