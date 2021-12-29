انطلاق البرنامج الدعوي حول اللحمة الوطنية في "الخرمة"

يستمر 8 أيام ويستهدف التحذير من الفِرَق الضالة والتحزبات

انطلق اليوم البرنامج الدعوي عن أهمية اللحمة الوطنية والتحذير من الفِرَق الضالة، الذي يُنظّمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد بمنطقة مكة المكرمة في مساجد محافظة الخرمة والدوائر الحكومية، ويستمر لمدة 8 أيام.

واستقبل محافظ الخرمة "شاكر بن خالد بن لؤي" مدير إدارة الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ "أسامة بن علي الصيقل" ومدير إدارة المساجد بالخرمة "هاشم بن ماجد بن لؤي".

وجرى -خلال اللقاء- عرض البرامج الدعوية التي يقوم بها فرع الوزارة بتوجيه من الوزير آل الشيخ ومتابعة مدير عام الفرع الدكتور سالم الخامري.

وجرت عدة لقاءات مع عدد من المواطنين في محافظة الخرمة الذين رحّبوا بالبرامج الدعوية التي ستقام في المحافظة.

ورفع أهالي المحافظة شكرهم لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ما تقوم به الوزارة -ممثلة في فرع منطقة مكة المكرمة- من جهود وبرامج دعوية.