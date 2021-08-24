"قطان" يشارك في مراسم تنصيب رئيس زامبيا

نقل له تحيات وتمنيات القيادة بمزيد من التقدم

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شارك وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في مراسم أداء اليمين وتنصيب الرئيس هاكيندي هيشيليما رئيسًا لجمهورية زامبيا، بحضور عدد من رؤساء دول العالم.

ونقل "قطان" للرئيس هاكيندي هيشيليما، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما له بالتوفيق والسداد، ولجمهورية زامبيا المزيد من التقدم والازدهار.

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24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 01:44 PM

نقل له تحيات وتمنيات القيادة بمزيد من التقدم

"قطان" يشارك في مراسم تنصيب رئيس زامبيا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شارك وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في مراسم أداء اليمين وتنصيب الرئيس هاكيندي هيشيليما رئيسًا لجمهورية زامبيا، بحضور عدد من رؤساء دول العالم.

ونقل "قطان" للرئيس هاكيندي هيشيليما، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما له بالتوفيق والسداد، ولجمهورية زامبيا المزيد من التقدم والازدهار.

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