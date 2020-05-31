السعودية تتخطى حاجز الـ60 ألف متعافٍ من فيروس كورونا

بعدما أظهرت تحديثات "الصحة" تسجيل 3559 حالة شفاء جديدة

تجاوزت المملكة العربية السعودية الـ60 ألفاً، في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 62442 حالة.

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3559 حالة تعافٍ جديدة في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 62442 حالة.