رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية على منطقة نجران حتى 6 مساءً

"المدني" تدعو الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: خباش، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442 10:23 AM

"المدني" تدعو الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات

رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية على منطقة نجران حتى 6 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: خباش، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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