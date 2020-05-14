"رمضان نفحات ورحمات".. 5 آلاف مستفيد في مبادرة الشؤون النسائية بالحرم

من مؤسسة "كافل" للأيتام ومنسوبي الصحة وقافلة وأبناء الشهداء وفئة ذوي الإعاقة

استفاد 4995 من مؤسسة "كافل" للأيتام ومنسوبي الصحة وقافلة وأبناء الشهداء ومنسوبات الوكالة المساعدة وفئة ذوي الإعاقة، من مبادرة "رمضان نفحات ورحمات" التي قدّمتها الوكالة المساعدة للشؤون النسائية بالمسجد الحرام.

وفي المبادرة، قدمت أكاديمية الحرم، 1199 دورة، وقدّمت إدارة العلاقات العامة والإعلام 244 دورة، واستفاد من مبادرة "فاستمعوا له" 219 فردًا، وطرحت 2663 مسابقة، كما استفاد 24 فردًا من برنامج بصيرة، و99 من برنامج "سنن وآداب".

يُذكر أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قد دشّن في أواخر شهر شعبان، مبادرة "رمضان نفحات ورحمات" التي أطلقتها الوكالة المساعدة للشؤون النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.