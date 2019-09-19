"الشمري" يحتفل بتخرجه "ملازم" من الكلية الأمنية

احتفل الملازم إبراهيم بن مخلف دهام الشمري بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية، بكالوريوس العلوم الأمنية، وذلك في الحفل الذي رعاه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، حفظه الله، أمس الأربعاء 19-1-1441هـ في استاد الأمير نايف بمقر الكلية بالرياض.

وتلقى الملازم "الشمري" التهنئة والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء الذين شاركوه فرحته.

"سبق" تبارك للملازم إبراهيم الشمري، وتسأل المولى -عز وجل- له المزيد من التقدم والنجاح، خدمة لدينه ثم مليكه ووطنه.

