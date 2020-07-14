"سبق" تكشف مصير الـ800 شقة المعتمدة لمستفيدي الضمان بالعارضة

"الجابر" قال لـ"سبق": تم شراء الأرض.. والتوقُّف كان بسبب الجائحة

كشفت جمعية البر بالعارضة شرق منطقة جازان لـ"سبق" مصير الـ800 شقة التي اعتمدها الإسكان التنموي العام الماضي 2019 بالمحافظة للأسر الأشد حاجـة فــي المجتمــع من المشمولين برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، موضحة أنه تم شراء الأرض بعد تسليم المشروع لإحدى الشركات، وأن التوقف كان بسبب جائحة كورونا.

وتفصيلاً، أوضح خالد الجابري، رئيس لجنة السكن بالجمعية، في رده على استفسار "سبق" أنه تم شراء أرض المشروع في أحد المواقع شمال البلدية، والبدء في إجراءات استخراج الرخصة من قِبل الشركة من أجل البدء في تنفيذ المشروع، غير أن تلك الإجراءات توقفت تزامنًا مع جائحة فيروس "كورونا".

وقال "الجابري": نأمل العودة لاستكمال المشروع الذي ينفَّذ بالشراكة بين الجمعيات الخيرية والإسكان التنموي كمبادرة لتوفير السكان للأشد حاجة. مشيرًا إلى أن الشركة استلمت أربع محافظات أخرى.

وكان الحساب الرسمي لبرنامج "وافي"، إحدى مبادرات وزارة الإسكان للبيع والتأجير على الخارطة، قد أعلن في الثاني من ديسمبر من العام الماضي إصدار رخصة بيع على الخارطة بترخيص أولي لـ800 شقة، تتبع مشروع "الإسكان التنموي بالعارضة".

يُشار إلى أن الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجـة فــي المجتمــع من المشمولين برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" المسجَّلين في بوابة الدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات السعودية.