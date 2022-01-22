الكويت سجلت 2 تحت الصفر فجر السبت

هذا موعد انكسار الموجة الباردة

كشف خبير الأرصاد الجوية الكويتي محمد كرم، أن منطقة السالمي بالكويت سجلت درجة حرارة 2 تحت الصفر فجر اليوم السبت، متوقعًا استمرار الأجواء الباردة اليوم وغدًا الأحد على أن تقل الاثنين المقبل حدة الموجة الباردة التي سيطرت على أجواء البلاد خلال نهاية عطلة الأسبوع الماضي والتي تراوحت فيها درجة الحرارة العظمى في مدينة الكويت وضواحيها ما بين 10 إلى 12 درجة مئوية.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن "كرم"، أن درجة الحرارة الصغرى سجلت فجر أمس الجمعة في منطقة السالمي صفر درجة وسجلت فجر اليوم السبت 2 درجة تحت الصفر صباحًا وسجلت منطقة مطربة صفر درجة مئوية، مشيرًا إلى الرياح الشمالية الغربية أعطت إحساسًا أكبر بالبرودة وجعلت درجة الحرارة المحسوسة في بعض المناطق تصل إلى 4 درجات تحت الصفر.

وأشار كرم إلى استمرار اتجاه الرياح الشمالية الغربية اليوم وغدًا الأحد مع استمرار درجة الحرارة العظمى ما بين 15 إلى 17 درجة، متوقعًا أن يشاهد في سماء الكويت الاثنين والثلاثاء والأربعاء بعض الغيوم نتيجة تحول الرياح مؤقتًا إلى جنوبية شرقية بما يكسر من حدة الموجة الباردة والشعور بالدفء حتى يوم الخميس، حيث متوقع أن تظل درجة الحرارة خلال الأيام الثلاثة المذكورة دون الـ 20 درجة مئوية، بينما ستظل الأجواء باردة ليلاً لتصل إلى ما دون 8 درجات في المناطق الداخلية وتقل إلى ما دون الحمس درجات في المناطق المكشوفة.

وفيما يتعلق بموسم المربعانية، قال: "إن موسم المربعانية انتهى في 14 يناير الجاري نحن الآن نمر حالًيا بموسم الشبط وهو موسم بارد والرياح تكون فيه أغلبها شمالية غربية ويستمر لمدة 26 يومًا يبدأ من منتصف يناير الجاري ويستمر حتى 9 فبراير المقبل.

وتابع: يتخلل هذه الفترة أسبوع الإزيرق الذي يبدأ عادة من 24 إلى 30 وتكون فيه الأجواء شديدة البرودة، ونظرًا لاختلاف المواسم في السنوات الأخيرة فمن المحتمل أن يكون هذا الأسبوع مر علينا بالفعل.