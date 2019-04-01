لدعم المرابطين بالحد الجنوبي.. مرور نجران ينظم حملة للتبرع بالدم

السبيعي: لتفعيل الدور الإنساني في تحقيق المسؤولية المجتمعية

نظمت إدارة المرور بمنطقة نجران، حملة للتبرع بالدم لمنسوبيها، وبالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة، بمقر الإدارة.

وأوضح مدير مرور منطقة نجران العقيد مناحي بن شجاع السبيعي، أن الحملة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية؛ ولدعم جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي، وهي أقل الواجب تجاه أبطالنا الذين نفخر جميعًا بصبرهم وشجاعتهم وإقدامهم في الدفاع عن أمن وحدود بلادنا ومقدساتنا.

وأضاف "السبيعي": أن من أهداف الحملة كذلك تفعيل الدور الإنساني في تحقيق المسؤولية المجتمعية، وتأكيدًا على أهمية التبرع بالدم باعتباره سلوكًا نبيلًا، ومبادرةً إنسانيةً يحتاج إليها الكثير من المرضى في المستشفيات بتأمين وحدات الدم، وتأكيدًا على المشاركة الفعالة في مختلف المناسبات والفعاليات ذات الطابع الإنساني؛ لنشر ثقافة البذل والعطاء لدى منسوبي إدارة مرور المنطقة.