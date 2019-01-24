مستشهدة بطفلة الـ3 أعوام.. "سعود الطبية" تجدد تحذيرها من "رصاص الأفراح"

أصيبت بطلقة مرتدة استقرت في صدرها في حفل للزواج بوادي الدواسر

حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز الإصابات والحوادث من خطورة ظاهرة استخدام الأسلحة النارية بالمناسبات الاجتماعية؛ وذلك إما بدافع اللهو أو التعبير عن الفرحة، مؤكدة أن هذا الفعل يهدد حياة المواطنين والمقيمين في محيط تلك المناسبات.

وأوضحت المدينة أنها سجلت العديد من المآسي بسبب تلك التصرفات، كان آخرها إصابة طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أعوام برصاصة مرتدة في حفل للزواج بوادي الدواسر بمنطقة الصدر أثناء وجودها في ساحة المنزل للعب.

وقالت المدينة إن الطفلة تم تحويلها من وادي الدواسر، وقد أجرى فريق طبي متخصص بقيادة استشاري جراحة الإصابات الدكتور محمد السناني عملية فتح الصدر واستخراج الرصاصة من الرئة اليمنى، والتي كانت بالقرب من الأوعية الرئوية الكبرى.

وأفادت المدينة الطبية بأن الطفلة قد غادرت المستشفى في اليوم الرابع بعد العملية وهي بحالة صحية جيدة ولله الحمد.