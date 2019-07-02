الملك يستقبل المفوض السامي الجديد لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات

استعرضا فرص الشراكة وتعزيز الجسور الحضارية بين المملكة والثقافات العالمية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بالديوان الملكي بقصر السلام بجدة اليوم المفوض السامي الجديد لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل موراتينوس.

وجرى خلال الاستقبال استعراض فرص الشراكة بين المملكة ومنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات بشأن تعزيز الجسور الثقافية والحضارية بين المملكة ومختلف الثقافات العالمية.

وعبر المفوض السامي عن التقدير لما تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من مبادرات تعزز من الحوار والتحالف بين الحضارات.

حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى والأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن بن معمر.