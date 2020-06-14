12 مصابًا بكورونا يدخلون العناية خلال الـ24 ساعة الماضية

معدلات الحالات الحرجة تشهد تراجعًا لليوم الثاني على التوالي

ارتفع عدد الحالات الحرجة جراء فيروس كورونا الجديد في المملكة، إلى 1855 حالة، بعد تسجيل 12 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وشهدت المملكة اليوم تدنيًا في معدل تسجيل الحالات الحرجة لليوم الثاني على التوالي، مقارنة بالأرقام المتزايدة اليومية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في الأيام الماضية.