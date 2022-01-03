"قانونية" نادي الإبل: لم نسجل أي حالات عبث في شوط المفاريد

التشديد على ضرورة التقيد بالاحترازات الصحية الصادرة من "الداخلية"

شددت إدارة مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل في نسخته السادسة المقام حالياً على أرض الصياهد بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها وزارة الداخلية مؤخراً، وذلك في محيط المهرجان والأنشطة المصاحبة له، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وقد بادرت الجهات التنظيمية والإشرافية بالمهرجان بتطبيق التعليمات الفورية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد ولبس الكمامة في الصالات ومختلف المواقع التي تشهد تجمهراً.

من جهة أخرى، تستعرض لجان التحكيم صباح اليوم الثلاثاء الإبل المشاركة في لوني الشقح والحمر في شلفا ولي العهد ٦٠ وسط مشاركة أبرز ملاك الإبل المعروفين في هذين الشوطين.

من جانبه، حصل مالك الإبل عبدالله بن عبدالمحسن التويجري على المركز الأول في شلفا ولي العهد في لون الوضح في إنجاز مشرف في مشاركته الأهم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وفي شأن ذي صلة، أكدت اللجنة القانونية بنادي الإبل أن شوط المفاريد في المغاتير انتهى دون أن تسجل اللجنة القانونية أي حالة عبث في هذا الشوط نتيجة حزم نادي الإبل والعمل على القضاء على هذه الآفة نهائياً.

من جانب آخر، استعرضت السيارات الكلاسيكية والغريبة والنادرة، وذات المواصفات الخاصة اليوم أمام زوار معرض السيارات الكلاسيكي الذي انطلق اليوم ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.

ويشهد المعرض مشاركات محلية وخليجية وعالمية حيث تتفاوت أسعار السيارات فيه والتي يصل قيمة بعضها إلى 500 ألف ريال سعودي.



ويضم المعرض عدداً من الفعاليات والفقرات الخاصة في الترفيه وعروض السيارات وأنشطة تفاعلية وسحوبات وجوائز، وسيقام المعرض على مساحة 90 ألف متر مربع، مجهزة بمختلف الخدمات التي تمكن زواره من الاستمتاع بهذه الفعالية وتوفير الراحة لهم.

وتم تصميم المعرض على شكل حرف “u” حيث يتم العرض في منتصفه، فيما يبلغ عدد صالات العرض المجهزة 6 صالات، مساحة كل واحدة منها تبلغ 1200م، وبلغت مساحة الإسفلت للعرض 6000م.



