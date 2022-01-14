"الأمن البيئي" تضبط 6 مخالفين لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص

تعود ملكيتها لمواطنين وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة؛ وذلك لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في محافظة جدة.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد/ رائد المالكي، أنه تم ضبط (7) آليات، تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطنين، ويعمل عليها (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية الصومالية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.



وحث الرائد المالكي على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.