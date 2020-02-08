هزيمة كبرى.. الهنود يزيحون حزب "مودي" عن العاصمة نيودلهي

استمرار المظاهرات ضد قانون الجنسية المعادي للمسلمين

أدلى ملايين الأشخاص بأصواتهم اليوم (السبت) في العاصمة الهندية في انتخابات مجلس الولاية، فيما تشير استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مكاتب الاقتراع إلى هزيمة كبرى مرتقبة لرئيس الوزراء اليميني ناريندرا مودي.

وحل حزب مودي الهندوسي بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي) في المرتبة الثانية بفارق كبير عن حزب "آم أدامي" (أو حزب الرجل العادي) بزعامة أفريند كيجريوال مفتش الضرائب السابق والوزير الأول المنتهية ولايته لنيودلهي، بحسب نتائج استطلاعات الرأي التي نشرت بعد انتهاء التصويت.

ووفقاً لـ"فرانس 24"، أظهرت نتائج تسعة مكاتب اقتراع أن حزب كيجريوال سينال فاز على الأرجح بـ52 من أصل 70 مقعدًا.

وفي وقت سابق، شوهدت صفوف طويلة من الناخبين في مكاتب الاقتراع في نيودلهي وسط انتشار أمني كثيف، فيما تركزت الأنظار على تظاهرات النساء المستمرة منذ أسابيع ضد قانون جديد للجنسية.

وخلال الحملة الانتخابية، ندد مودي وقادة آخرون من حزب بهاراتيا جاناتا بمعارضي القانون الذين يعتبرونه مناهضًا للإسلام.

وكان الحزب الهندوسي القومي يسعى لإزاحة كيجريوال، الوزير الأول في العاصمة الذي نال حزبه رقمًا قياسيًا من مقاعد مجلس نيودلهي بلغ 67 من أصل 70 عام 2015.

وكانت مئات النساء يغلقن الطريق الرئيسي عبر منطقة شاهين باغ منذ 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، احتجاجًا على القانون الذي يسرع منح الجنسية الهندية لأقليات دينية مضطهدة من دول مجاورة لكنها يستثني المسلمين.