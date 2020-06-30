عاودت الارتفاع.. 3,648 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا بالمملكة

إجمالي الإصابات بلغ أكثر 190 ألفًا

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 3,648 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة لتعاود الارتفاع بعد تنازل في الحالات المتعافية مؤخرًا.



وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم تسجيل 4387 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 190 ألفًا .