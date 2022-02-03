ارتفاع أعداد زيارات تطبيق "سكني" خلال يناير الماضي

بالتزامن مع إتاحة عدد من الأراضي والوحدات السكنية

قفزت أعداد زيارات تطبيق "سكني" خلال شهر يناير الماضي إلى أكثر من 137% مقارنة بشهر ديسمبر 2021، مسجلةً أكثر من 755 ألف زيارة، وذلك بالتزامن مع إطلاق مشروع "بيلار" السكني الذي يُوفّر 618 شقة سكنية جديدة في محافظة جدة ضمن ضاحية الجوهرة التي تطورها الوطنية للإسكان (NHC)، إضافة إلى إتاحة حجز ومعاينة آلاف الوحدات والأراضي السكنية عبر منصة "سكني".

وتجاوزت معدلات الزيارات اليومية للتطبيق 25 ألف زيارة، كما أصدر المستفيدون أكثر من ألفي عقد إلكتروني للأراضي خلال ساعة واحدة بعد طرحها، ويُمكّن تطبيق "سكني" الأسر السعودية من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والحلول السكنية المُتكاملة التي يُقدمها لتسهيل إجراءات الاستفادة بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وشهد مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 أكثر من 97 ألف رد على اتصالات المستفيدين خلال شهر يناير الماضي بمعدل يومي تجاوز 3 آلاف اتصال، للاستفسار عن خدمات برنامج "سكني" التي تبدأ بالاستحقاق الفوري، وحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.

وتفاعل حساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر (SaudiHousingCC@) خلال الشهر الماضي مع 22 ألف استفسار من المواطنين حول الخيارات والحلول السكنية التي يقدمها "سكني" من قروض مدعومة لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، وخيار الأراضي السكنية، وذلك ضمن جهود البرنامج لتقديم خدمات وحلول تسهل تملك المنزل الأول للأسر السعودية.

ونفّذ موقع "سكني" 5167 طلباً واستفساراً عبر خدمة "راسلنا"، وتمت معالجة نحو 2450 اعتراضاً من خلال أيقونة "تحدث معي" على منصة "سكني"(sakani.housing.sa) عبر خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة المستفيدين، ويستعرض تطبيق وموقع "سكني" 113 مشروعاً سكنياً توفّر أكثر من 148 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات بمتوسط أسعار يبلغ 700 ألف ريال، ونحو 223 مخططاً سكنياً توفّر أكثر من 180 ألف أرض في غالبية مدن ومحافظات المملكة.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن استفادة أكثر من 225 ألف أسرة سعودية خلال العام الماضي 2021، منها ما يزيد على 186 ألف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف "سكني" استفادة 180 ألف أسرة خلال 2022 من الخيارات والحلول التمويلية والسكنية المتنوعة، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وتوفير أكثر من 100 ألف قرض عقاري مدعوم لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول بما يلبّي تطلّعاتهم وقدراتهم.