بمناسبة رمضان.. "العريفي" يقدم التهنئة للقيادة الرشيدة وأبطال "الصحة"

وجّه مدير الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي، التهئنة إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وقال: "في هذه المناسبة السعيدة علينا جميعًا، التوجه بخالص التهنئة إلى القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وكذلك للشعب السعودي الكريم، داعيًا الله أن يعيد علينا هذه المناسبة ونحن نرفل في ثوب الصحة والعافية".

وأضاف "العريفي": "كما لا أنسى بهذه المناسبة أن أوجه التهنئة القلبية إلى معالي وزير الصحة ومسؤولي الوزارة ومنسوبيها الأبطال في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وأخص منهم أبناء المنطقة الشرقية، وأقدم لهم مع التهنئة، جزيل الشكر والتقدير على الدور البطولي الذي يقومون به في مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره".

وتابع الدكتور العريفي: "ستسجل صفحات التاريخ لأبطال الصحة ذلك المجهود الكبير الذي يقومون به في هذه المرحلة الصعبة، التي يعيشها العالم من جراء تفشي الفيروس، وأدعو الله أن يقبل رمضان من الجميع، وهم في صحة وعافية وسعادة غامرة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن تزول هذه الغمة قريبًا".