"الحوثي" يدفن جثثًا "مجهولة".. والحكومة اليمنية: لا نستبعد أن تكون لمختطفين مدنيين

عددها 35 جثة وكانت محفوظة في ثلاجة مستشفى ذمار منذ أكثر من 5 سنوات

أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية قيامها أمس الاثنين بدفن 35 جثة في محافظة ذمار وسط اليمن، قالت إنها مجهولة الهوية، فيما لم يستبعد مسؤول حكومي أن تكون لمختطفين مدنيين، قُتلوا تحت التعذيب، وفق "العربية نت".

وفي التفاصيل، ذكرت وكالة أنباء تابعة للحوثيين أن مكتب النائب العام في صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية دشن "المرحلة الرابعة من دفن الجثث مجهولة الهوية".

وأفادت الوكالة بأنه "تم يوم الأحد دفن 35 جثة مجهولة، كانت محفوظة في ثلاجة هيئة مستشفى ذمار منذ ما يزيد على خمس سنوات".

ونقلت الوكالة عن مدير إدارة الطب الشرعي في مكتب النائب العام في صنعاء، الدكتور علاء الضبيعي، المعيَّن من قِبل الميليشيا الانقلابية، قوله: "إن المرحلة الرابعة من دفن الجثث المجهولة ستشمل محافظات عدة". مشيرًا إلى أن "عملية الدفن تمت بعد استيفاء النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بها".

وذكرت أن النيابة العامة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء كانت قد "بدأت عملية دفن الجثث المجهولة مطلع العام الجاري، التي يصل عددها إلى 715 جثة، دُفنت منها 232 جثة في أمانة العاصمة ومحافظتَي ذمار والحديدة".

وفي تعليقه على ذلك، لم يستبعد ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية عضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين، أن تكون "هذه الجثث لمختطفين مدنيين، قُتلوا تحت التعذيب، وشُوّهوا؛ ليصعب التعرف عليهم؛ لذا تم دفنهم تحت حجج أنهم مجهولون كذبًا".

وطالب "فضائل" في تغريدة على حسابه في "تويتر" الصليب الأحمر بالقيام بواجبه في تثبيت سبب الوفاة، وفحص الجثث، وحفظ ملف كل جثة للعودة إليها لاحقًا.

وبذلك يرتفع عدد الجثث المجهولة التي تم دفنها من قِبل ميليشيا الحوثي منذ مطلع العام الجاري إلى 232 جثة من أصل 715 جثة.‎

وفي التاسع من مارس بدأ الحوثيون المرحلة الأولى بالتزامن مع بدء تفشي وباء كورونا؛ إذ تم دفن 67 جثة، قالوا إنها مجهولة الهوية، في محافظة الحديدة (غرب اليمن). وفي مايو الماضي تم دفن نحو 90 جثة في عدد من المحافظات دون إعلان رسمي من قِبل ميليشيات الحوثي، بحسب ما ذكرته مواقع إخبارية محلية.





وأثار هذا العدد المهول للجثث تساؤلات كثير من الناشطين والحقوقيين عن هويتها.