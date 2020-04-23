إصابات كورونا.. النمسا فوق الـ15 ألفًا وأوكرانيا تتجاوز الـ7 آلاف

فيينا أعلنت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 11 ألفًا و694 حالة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى 11 ألفًا و694 حالةً؛ بينما لم يتبقَّ من المرضى بالفيروس سوى 2786 مريضًا حاليًا.

وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم، أن إجمالي الإصابات بلغ 15 ألفًا وحالتين، وتوفي 522 شخصًا؛ بينما تتلقى 677 حالةً العلاج في المستشفيات منهم 169 شخصًا في العناية المركزة.

وعزا البيان انخفاض عدد الإصابات الجديدة إلى القيود على الخروج ومراعاة المسافات والتباعد الاجتماعي التي استجاب لها المواطنون على نحو واسع.

ومن جهة أخرى سجلت أوكرانيا 578 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 7170.

وذكر مركز الصحة العامة التابع لوزارة الصحة الأوكرانية، أنه تم إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس لـ72 ألفًا و296 شخصًا.

ويتلقى 4862 مصابًا بالفيروس العلاجَ في المنزل تحت إشراف الأطباء بينهم 372 طفلًا؛ بينما يخضع 2308 آخرون للعلاج في المستشفيات بينهم 103 أطفال و223 عاملًا في الرعاية الصحية؛ في حين يستخدم نحو 100 مريض أجهزة تنفس صناعي بينهم طفل.

وأشار المركز إلى تسجيل 187 وفاة بسبب فيروس كورونا؛ فيما تماثلت 504 حالات للشفاء.