"فيصل بن فرحان" بيحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية فنلندا

تناولا مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية جمهورية فنلندا بيكا هافيستو .


وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات، كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

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25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 11:54 AM

تناولا مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

"فيصل بن فرحان" بيحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية فنلندا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية جمهورية فنلندا بيكا هافيستو .


وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات، كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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