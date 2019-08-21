"تصنيف شنغهاي": "تربية" جامعة سعود الأولى عربياً لعام 2019

تتصدر للعام الثاني على التوالي ضمن 2000 جامعة مسجلة باليونسكو

وضع تصنيف شنغهاي العالمي كلية التربية بجامعة الملك سعود كأفضل كلية تربية عربية للعام 2019 م، وذلك ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً في مجال "التربية" في إنجاز جديد للتعليم العالي والجامعات في المملكة العربية السعودية، وكذلك تصنيف (كيو إس QS) حيث تتصدر الكلية التصنيف للسنة الثانية على التوالي.

وتفصيلاً، دخلت كلية التربية بجامعة الملك سعود نادي أفضل 100 كلية تربية في العالم، وذلك وفق تصنيف معهد التعليم العالي بجامعة شنغهاي 2018م، حيث جاءت كلية التربية في المرتبة 76 عالمياً محققة بذلك المركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، وذلك في التصنيف الذي سيطرت على أغلب مراتبه الجامعات الأمريكية.

ويعد التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم ترتيباً مصنفاً من قِبل معهد التعليم العالي التابع لجامعة شنغهاي جياو تونغ، والذي يضم كبرى مؤسسات التعليم العالي مُصنفة وفقاً لصيغة محددة تعتمد على عدة معايير لتصنيف أفضل الجامعات في العالم بشكل مستقل، والمعايير المعتمدة لقياس كفاءة الجامعات هي: جودة التعليم، جودة هيئة التدريس، مخرجات البحث، وحجم المؤسسة.

ويقوم هذا التصنيف على فحص ألفي جامعة في العالم من أصل قرابة عشرة آلاف جامعة مسجلة في اليونسكو امتلكت المؤهلات الأولية للمنافسة، وخلال الخطوة الثانية من الفحص، يتم تصنيف ألف جامعة منها وتخضع مرة أخرى للمنافسة على مركز في أفضل 500 جامعة يتم نشرها.