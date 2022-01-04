أغلقت الطريق ساعة ونصفًا.. حفرة بعقبة الحمضة تصطاد سيارة نقل معلمات

الصيانة العشوائية وغياب اللوحات الإرشادية وعدم وجود بدائل يشكّل خطرًا على الأهالي

تسببت إحدى سيارات نقل المعلمات صباح اليوم الثلاثاء، في إغلاق طريق عقبة الحمضة لأكثر من ساعة ونصف، والتي تربط (مركز ربوع العين بمركز حقال) التابعين لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة.

وذكر عدد من شهود العيان لـ"سبق" أن سيارة نقل المعلمات سقطت إحدى عجلاتها داخل حفرة بمنتصف الطريق؛ مما تسبب في إغلاقه.

وأضافوا: تعود الأسباب في ذلك إلى أن إحدى الشركات تقوم بصيانة الطريق بطريقة عشوائية -على حد قولهم- والتي خالفت فيها قواعد السلامة المرورية؛ حيث لا يوجد لوحات إرشادية أو تحذيرية بمواقع الصيانة، كما أنه لا يوجد طريق بديل يمكن استخدامه حتى يتم الانتهاء من الصيانة؛ مما يجبر المواطنين على سلك الطريق رغم أعمال الصيانة الموجودة به، وهو الأمر الذي يهدد حياتهم بالخطر.

وناشد المواطنون الجهاتِ المعنية بمحاسبة المتسببين في ذلك، مع إيجاد حل عاجل لمشكلة الطريق الذي يفتقد لوسائل السلامة والإنارة؛ مما يجعله أكثر خطورة على سالكيه في الفترة المسائية.