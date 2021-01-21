الهلال الأحمر بالطائف يباشر أكثر من 56 ألف بلاغ خلال ٢٠٢٠

تنوعت بين حالات مرضية ومصابي حوادث وغيرها

باشرت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، خلال عام ٢٠٢٠، ٥٦٧٥٢ بلاغًا تخص البلاغات الإسعافية في محافظة الطائف.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي، عبر بيان، لـ"سبق"، أن هذه البلاغات تنوعت بين حالات مرضية ومصابي حوادث، وغيرها الكثير من الحالات التي تباشرها الفرق الإسعافية.



وقال: بلغ عدد بلاغات الحوادث ١٦١٧٥ بلاغًا، تعاملت معها الفرق الإسعافية من خلال ٢٤ مركزًا إسعافيًّا بداخل الطائف والمراكز التابعة والمحافظات المجاورة عبر كوادر إسعافية مؤهلة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات.



وأوضح "الثبيتي" أن عدد البلاغات للحالات المرضية التي تلقّتها غرفة العمليات، بلغ ٤٠١٧٣ بلاغًا، تم التعامل معها بتقديم الخدمة الإسعافية.



وأضاف "الثبيتي" أن غرفة العمليات تستقبل جميع البلاغات الطارئة من خلال الرقم ٩٩٧، وتطبيق "اسعفني" على مدار الساعة.