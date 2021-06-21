بالفيديو.. شاب يعتدي على فتيات يدخِنَّ النرجيلة: "سئمت من أصواتكن"

استخدم الحزام الخاص به لضربهن.. الواقعة حدثت في مدينة روسية

انتشر مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لحادثة تَعَرّض أحد الشباب في روسيا، لفتيات كُنّ يجلسن ويدخِنَّ النرجيلة في الشارع أمام أحد المباني السكنية.

وأظهر الفيديو المنشور لحظات هجوم الشاب على الفتيات، واستخدامه الحزام الخاص به لضربهن وفق "سبوتنك عربي".

وعبّر الشاب عن غضبه قائلًا لهن: "لقد سئمت من أفعالكن والأصوات التي تصدرنها والروائح التي تعمّ المكان من ورائكن".

وأرفق الفيديو بتوضيح أن الحادثة جرت في مدينة تشيليابينسك الروسية.