هيئة الرياضة توقع اتفاقية تعاونية مع مسك الخيرية

من أجل تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين

وقعت الهيئة العامة للرياضة ممثلةً في الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، اليوم، اتفاقية تعاون مع مسك الخيرية؛ حيث تمت مراسم التوقيع من قبل الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، ورئيس مجلس إدارة مسك الخيرية بدر بن محمد العساكر، في فندق الفورسيزون بمدينة الرياض.

وتأتي الاتفاقية المبرمة بين الطرفين لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، للوصول إلى مجتمع ممارس للرياضة، ورياضة تنافسية مميزة، وكذلك التعاون في تحقيق الدعم المطلوب لتنفيذ برامج وأنشطة تساعد على نشر ثقافة الرياضة وتستهدف جميع فئات المجتمع لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تعاون الطرفين على إقامة المبادرات والفعاليات وبرامج عدة؛ كالابتعاث الرياضي والتدريب الرياضي والبرامج الصيفية للطلبة وورش عمل تحضيرية للجامعات.