القصيم.. "البيئة": مسح 46081 هكتارًا ومعالجة 32380 هكتارًا لمكافحة الجراد

"الرجيعي": الوضع العام ما زال خاضعًا للمتابعة مع استمرار الاستكشاف المكثف

كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم أن فرق استكشاف ومكافحة أسراب الجراد الصحراوي، مسحت خلال شهر فبراير الحالي 46081 هكتارًا، وعالجت 32380 هكتارًا في المنطقة.

وأوضح مدير الفرع المهندس عبدالعزيز الرجيعي أن أعمال المكافحة تتم الآن على مجاميع الدبا حديث الفقس في محافظة الشماسية، كما تتم أعمال المكافحة على الأسراب التي غزت المنطقة خلال بداية فبراير الحالي في محافظات عنيزة والمذنب وعيون الجواء والبكيرية ومركز قصيباء وروض الجواء وغاف الجواء، والعديد من المحافظات والمراكز؛ حيث شهدت ظهور أسراب من الجراد الصحراوي.

وبيّن أن الوضع العام ما زال خاضعًا للمتابعة مع استمرار الاستكشاف المكثف، والمكافحة المباشرة، داعيًا جميع النحالين ومربّي الماشية في المنطقة إلى التعاون مع الفرق العاملة في مكافحة الجراد الصحراوي، وذلك بالتحرك الفوري عندما يتطلب الأمر ذلك؛ حفاظًا على مواردهم وتسهيلًا لعمليات الفرق.