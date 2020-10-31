هيئة الأمر بالمعروف بالطائف تفعل حملة "الصلاة نور"

تفعّيل الشراكات مع الجهات الحكومية

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف، بالتنسيق مع أمانة المحافظة فعاليات حملة "الصلاة نور"، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بالاستفادة من الوسائل المتاحة لدى الأمانة المتمثلة بالشاشات الإلكترونية واللوحات الثابتة في الشوارع العامة والطرق السريعة والأماكن التي يكثر ارتيادها من فئات المجتمع وغيرها من الوسائل لنشر الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن فضل إقامة الصلاة وعظم قدرها والتحذير من التهاون في أدائها.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، على أهمية تفعيل حملة "الصلاة نور" في جميع الوسائل المتاحة وتفعّيل الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، والاستفادة فيما هو متاح لتحقيق الأهداف المنشودة.

وتأتي هذه البرامج في إطار التعاون المشترك بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهات الحكومية ذات العلاقة، وضمن توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ لتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وفقهم الله .