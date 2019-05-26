"الأرصاد": سحب رعدية على المدينة المنورة تستمر حتى التاسعة مساءً

يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل المدينة المنورة، محافظة العلا, محافظة بدر, محافظة المهد, محافظة العيص, والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.