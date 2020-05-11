"تراحم حائل" تُحمِّل رجل أعمال تأخير الإفراج عن بعض السجناء

بسبب عدم وفائه بتسديد تبرعه العام الماضي

علمت "سبق" أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بحائل، حمّلت أحد رجال الأعمال بالمنطقة، عدم قدرتها على الإفراج عن بعض السجناء ممن تنطبق عليهم شروط العفو، وعدم قدرتها على إكمال خطتها في خدمة أسر السجناء ضمن حملة تفريج كربة التي نفذت في شهر رمضان الماضي 1440هـ.

جاء ذلك لعدم تسلمها مبلغ أكثر من 400 ألف ريال كان قد تبرع بها رجل الأعمال عنه وعن والديه أمام نائب أمير منطقة حائل، لصالح حملة "تفريج كربة" العام الماضي 1440هـ.

وأشار مصدران إلى أن اللجنة هاتفت رجل الأعمال مراراً بضرورة إيداعه المبلغ، أو إعلان عدم قدرته على الوفاء بالتبرع، إلا أنه تحجج بانشغاله بأعماله أو سفره لخارج البلاد، ولم يجد الوقت المناسب لإيداع المبلغ بحساب اللجنة.

وكانت حملة تفريج كربة في عامها الثالث بحائل قد تجاوز مبلغ التبرعات لها أكثر من 6 ملايين ريال أفرجت من خلالها "تراحم حائل" عن (37) سجيناً يمثلون الدفعة الأولى والثانية من المفرج عنهم، وذلك بالتنسيق والمتابعة مع محكمة التنفيذ وإدارة السجون بالمنطقة.

يُذكر أن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، قد أطلق في 15 رمضان 1441هـ، حملة "أسر السجناء مسؤوليتنا" التي تنظمها "تراحم" للعام الرابع على التوالي، وتهدف إلى جمع التبرعات؛ لدعم أسر السجناء والمفرج عنهم وتستمر إلى آخر الشهر المبارك.