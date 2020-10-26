النصر يعيد "بيتروس" ويقول للنيجيري: شكرًا أحمد موسى

أعلن نادي النصر عن رحيل المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم "النيجيري" أحمد موسى (القادم من الدوري الإنجليزي 2018-2019) وعودة المحترف البرازيلي "بيتروس" لصفوف الفريق, وذلك في آخر دقائق "الميركاتو الصيفي" لفترة تسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2020-2021.