النصر يعيد "بيتروس" ويقول للنيجيري: شكرًا أحمد موسى

أعلن نادي النصر عن رحيل المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم "النيجيري" أحمد موسى (القادم من الدوري الإنجليزي 2018-2019) وعودة المحترف البرازيلي "بيتروس" لصفوف الفريق, وذلك في آخر دقائق "الميركاتو الصيفي" لفترة تسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2020-2021.

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26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442 12:52 AM

النصر يعيد "بيتروس" ويقول للنيجيري: شكرًا أحمد موسى

أحمد سرور

الرياض

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أعلن نادي النصر عن رحيل المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم "النيجيري" أحمد موسى (القادم من الدوري الإنجليزي 2018-2019) وعودة المحترف البرازيلي "بيتروس" لصفوف الفريق, وذلك في آخر دقائق "الميركاتو الصيفي" لفترة تسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2020-2021.

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