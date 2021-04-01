"مرور الطائف" يطيح بقائد مركبة نشر فيديو وهو يقود سيارته بسرعة عالية

مخالفًا للنظام ومعرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر

تمكن مرور محافظة الطائف من القبض على قائد مركبة نشر مقاطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية، مخالفًا للنظام ومعرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبين "المرور" عبر حسابه على "تويتر": أنه ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

يُشار أن مرور الطائف ضبط خلال الفنرة القريبة الماضية العديد من المركبات، ارتكب قائدوها مخالفات مرورية وصوروها ونشروها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.