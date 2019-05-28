هاجما رجال الأمن فاندلعت النيران بمركبتهما.. الإطاحة بمهربيْ قات بالأمواه

اشتباه ثم رفضَا التوقف وبادرَا بإطلاق النار مما استدعى الرد عليهما بالمثل

تمكّن رجال الأمن بشرطة الأمواه شرق منطقة عسير، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، من القبض على مهربيْن معهما كمية كبيرة من القات المخدر، رفضَا التوقف لرجال الأمن، وبادرا بإطلاق النار؛ مما استدعى الرد عليهما بالمثل؛ فيما اندلعت النيران داخل مركبة المهربيْن وتم الإطاحة بهما.

وأكدت مصادر أن أفراد الأمن بشرطة الأمواه، بمتابعة مدير الشرطة العقيد علي ناصر آل محيا، اشتبهوا في مركبة من تاهو يقودها شخصان، وحين محاولة استيقافهما رفضا التوقف، وبادر أحدهما بإطلاق النار؛ ليتم الرد عليهما بالمثل؛ فيما اندلعت النيران داخل مركبة المهربين.

وتمكّن رجال الأمن من القبض على المهرب ومرافقه؛ ليتضح لرجال الأمن كمية من القات المخدر وُضعت في المركبة وكانت في طريقها لإحدى المناطق.