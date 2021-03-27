"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

سأل الله أن يتغمد المتوفين بالرحمة.. ودعا للمصابين بالشفاء

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية في ضحايا حادثة اصطدام قطارين في مصر.

وقدّم أحرّ التعازي والمواساة لأهالي الضحايا؛ سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان؛ داعيًا للمصابين بالشفاء العاجل.